Джонсон объяснил, почему идея договориться с Путиным «не взлетела»

Запад пришел к выводу, что Путину нельзя доверять, а потому логичным выводом стала максимальная поддержка Украины, поскольку альтернативы ее успеху нет, заявил Джонсон. Путин говорил, что западные лидеры обманывали Россию

Борис Джонсон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Недоверие к российскому президенту Владимиру Путину становилась причиной прекращения любого обсуждения о возможных мирных переговорах, мирных планах и договоренностях с ним, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в интервью «Европейской правде».

«Ведь вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто потому, что ему настолько очевидно нельзя доверять <...>. Поэтому идея о договоренности с ним «не взлетела». И каждый раз все были вынуждены возвращаться к единому логическому выводу, что мы должны поддерживать Украину всем, чем мы можем», — объяснил он.

Перед вводом российских войск на Украину власти некоторых западных стран скептически относились к возможности Киева устоять, но со временем их убедили в обратном, продолжил Джонсон. Великобритания, указал он, сразу решила добиваться военного поражения России, однако Германия и Франция первоначально выступали за поиск компромисса и начало переговоров.

По словам бывшего премьера королевства, некоторые лидера Запада считали чрезмерным «говорить, что Путин проиграет» и призывали найти для этого другие слова. Джонсон подчеркнул, что убеждал их в своей позиции и призывал в качестве минимальной цели добиться отвода российских войск на позиции до 24 февраля. Убедить западных лидеров удалось аргументом, что «фундаментально не существует альтернативы военному успеху Украины», пояснил он.

Французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно контактировали с Путиным до ввода российских войск на Украину, предлагая отказаться от подобного сценария, для этой цели они также посещали Москву в начале 2022 года. Макрон рассказывал, что проговорил с Путиным за первые шесть месяцев прошлого года сто часов и сбился со счета.

Великобритания стала первой страной Запада, которая объявила о намерении поставить Украине танки западного образца на гусеничном ходу. Действующий британский премьер Риши Сунак пообещал, что Лондон задействует свое влияние в НАТО и G7 для ускорения военных поставок Киеву от других стран, добиваясь «вступления [Украины] в будущие мирные переговоры с позиции военной, экономической и дипломатической силы».

Путин также выражал недоверие западным лидерам. Год назад, до объявления спецоперации, он говорил, что Москву «кинули и обманули», обещая не расширять НАТО на восток. «Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается», — отметил он в январе этого года.