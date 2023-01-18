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Российский дипломат заявил о возможности у Киева остановить бои

Глава делегации в Вене Гаврилов: Киев и Запад могут прекратить бои в любой момент
Константин Гаврилов
Константин Гаврилов (Фото: RusArmscontrol / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Киев и Запад, который ему покровительствует, могут в любой момент прекратить боевые действия на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. Его цитирует «РИА Новости».

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», — сказал дипломат.

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Вена Украина урегулирование конфликта Запад
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