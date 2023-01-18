Тамбовская облдума подтвердила рекомендацию депутатам не ездить за рубеж

Фото: Андрей Любимов / РБК

Членам фракции «Единой России» в Тамбовской областной думе действительно рекомендовали воздержаться от поездок за границу, сообщил РБК руководитель фракции Юрий Плужников.

«В связи с напряженной внешнеполитической ситуацией соответствующая информация доведена до всех членов фракции и носит исключительно рекомендательный характер», — объяснил он.

По словам Плужникова, рекомендация не имеет сроков действия, а санкций для тех, кто не последует ей, не предусмотрено.

О том, что Плужников рекомендовал депутатам ограничить поездки за пределы России, со ссылкой на обращение главы фракции, писали местные СМИ, например издание «ПроТамбов». Речь в документе шла и о поездках в дружественные страны.

10 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что выдал предписание, согласно которому чиновникам региона необходимо отказаться от поездок в отпуск за границу. Это произошло после того, как замминистра спорта региона Максим Соболев выложил в соцсетях фото с отдыха на Шри-Ланке. За публикацию фотографий с отдыха Соболев получил выговор.

Незадолго до этого в Сети распространялось видео из Мексики с отдыха курских депутатов — супругов Максима и Светланы Васильевых. На ролике Максим Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что за «видеопривет» из Мексики чету необходимо лишить депутатских полномочий. Губернатор Курской области Роман Старовойт тоже выразил возмущение из-за видео из Мексики, но отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избирался как независимый депутат. Комиссия по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике Курской облдумы объявила Васильеву предупреждение.

Еще один депутат, Денис Долженко из заксобрания Вологодской области, в начале января выложил фотографию из Дубая. Он объяснил РБК, что поездка в ОАЭ была вызвана болезнью ребенка, которого потребовалось вывезти к морю по советам врачей. Депутат отметил, что находился в официальном отпуске в это время. «Единая Россия» исключила Долженко «из сторонников» за «дискредитирующие партию действия».