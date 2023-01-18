Тамбовская облдума подтвердила рекомендацию депутатам не ездить за рубеж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
В Петербурге автомобиль наехал на толпу пешеходов у площади Восстания Общество, 14:54
Ивановский губернатор предложил перераспределить налоги удаленщиков Политика, 14:53
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 14:52
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к 9 иностранным валютам Инвестиции, 14:47
Путин заявил, что Россию «просто водили за нос» Политика, 14:39
Друг Костомарова рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Спорт, 14:39
Таможня Финляндии сообщила о сокращении на 85% работающих с Россией фирм Бизнес, 14:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Скидки на квартиры в Москве в 2022 году достигли рекорда за 5 лет Недвижимость, 14:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:28
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 14:27
Пушилин сообщил о взятых в плен наемниках в Соледаре Политика, 14:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:24
Пушилин заявил о продвижении бригад ЧВК Вагнера в Артемовске Политика, 14:22
Падение вертолета с руководством МВД Украины около детского сада. Главное Общество, 14:19
Политика ,  
0 

Тамбовская облдума подтвердила рекомендацию депутатам не ездить за рубеж

В Тамбовской обдуме подтвердили рекомендацию депутатам воздержаться от поездок за границу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Членам фракции «Единой России» в Тамбовской областной думе действительно рекомендовали воздержаться от поездок за границу, сообщил РБК руководитель фракции Юрий Плужников.

«В связи с напряженной внешнеполитической ситуацией соответствующая информация доведена до всех членов фракции и носит исключительно рекомендательный характер», — объяснил он.

По словам Плужникова, рекомендация не имеет сроков действия, а санкций для тех, кто не последует ей, не предусмотрено.

О том, что Плужников рекомендовал депутатам ограничить поездки за пределы России, со ссылкой на обращение главы фракции, писали местные СМИ, например издание «ПроТамбов». Речь в документе шла и о поездках в дружественные страны.

10 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что выдал предписание, согласно которому чиновникам региона необходимо отказаться от поездок в отпуск за границу. Это произошло после того, как замминистра спорта региона Максим Соболев выложил в соцсетях фото с отдыха на Шри-Ланке. За публикацию фотографий с отдыха Соболев получил выговор.

Незадолго до этого в Сети распространялось видео из Мексики с отдыха курских депутатов — супругов Максима и Светланы Васильевых. На ролике Максим Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что за «видеопривет» из Мексики чету необходимо лишить депутатских полномочий. Губернатор Курской области Роман Старовойт тоже выразил возмущение из-за видео из Мексики, но отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избирался как независимый депутат. Комиссия по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике Курской облдумы объявила Васильеву предупреждение.

Читайте на РБК Pro
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин

Еще один депутат, Денис Долженко из заксобрания Вологодской области, в начале января выложил фотографию из Дубая. Он объяснил РБК, что поездка в ОАЭ была вызвана болезнью ребенка, которого потребовалось вывезти к морю по советам врачей. Депутат отметил, что находился в официальном отпуске в это время. «Единая Россия» исключила Долженко «из сторонников» за «дискредитирующие партию действия».

Теги
Единая Россия депутат Тамбовская область поездки за границу
Материалы по теме
В курской облдуме вынесли предупреждение депутату за видео из Мексики
Политика
Опубликовавший фото из Дубая депутат объяснил поездку здоровьем ребенка
Политика
Курский губернатор возмутился «видеоприветом» депутата с отдыха в Мексике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter