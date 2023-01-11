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В курской облдуме вынесли предупреждение депутату за видео из Мексики

Комиссия курской облдумы вынесла предупреждение депутату Васильеву за видео из Мексики
Максим Васильев
Максим Васильев (Фото: maximusbait / VK)

Комиссия по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике курской Областной думы объявила предупреждение депутату Максиму Васильеву, видео отдыха которого из Мексики оказалось в Сети, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.

Комиссия установила «факт нарушения депутатской этики». «Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений правил депутатской этики», — говорится в сообщении.

На видео из Мексики Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». Он отдыхал вместе с женой Светланой Васильевой, тоже депутатом облдумы.

Андрей Турчак — секретарь генсовета партии «Единая Россия», в которой состоит Светлана Васильева, — потребовал увольнения четы. «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — заявил он. Возмущение поведением депутата выразил и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Васильев после этого пообещал поговорить и с Турчаком, и со Старовойтом, «и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали».

Теги
Курская область этика Мексика
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