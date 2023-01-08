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Турчак предположил сложить полномочия «отдохнувшим» в Мексике депутатам

Курским депутатам супругам Максиму и Светлане Васильевым за «видеопривет» из Мексики необходимо немедлленно сложить свои депутатские полномочия, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее в сети появилось видео из Мексики, на котором Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения».

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. <...> Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал политик в Telegram.

Турчак также раскритиковал Васильевых за то, что они отдыхают, пока «вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов» и пока «жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам».

Ранее курских депутатов также раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его мнению, поведение Васильева на видео было неуместным и возмутительным.

Сам Васильев в интервью телеграм-каналу «Подъем» назвал критику «раздутой». По его словам, видео снималось для близких без планов широкой публикации. «Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском», — пояснил депутат. По его версии, он приехал в Мексику к родственникам мужа сестры, видео снимал для них и «отправил в Курск друзьям».

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Как ранее писал РБК, перед Новым годом «Единая Россия» разослала депутатам Госдумы кодекс публичного позиционирования из 11 пунктов. Среди них был пункт о том, что не следует писать в соцсетях «в неадекватном физическом и психическом состоянии», а также нельзя использовать обсценную лексику и жаргонизмы.

Одна из рекомендаций гласила: «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

Теги
Единая Россия Андрей Турчак Мексика Курская область полномочия депутатов
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