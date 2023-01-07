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Курский губернатор возмутился «видеоприветом» депутата с отдыха в Мексике

Губернатор Старовойт заявил, что «очень зол» из-за отдыха депутата в Мексике
Возмущение главы региона вызвал ролик с депутатом, снятый в Мексике. Народный избранник пояснил, что делал запись для родных и друзей, а в истории с ее распространением в интернете нашел украинский след

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил возмущение в связи с появлением в Сети видео из Мексики, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения».

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Но Старовойт напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».

«Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от «Единой России». Надеюсь, она расскажет это на комиссии по организационно-кадровой работе партии», — продолжил глава региона.

Свой пост он завершил словами: «И да, я очень зол».

Сам Васильев в интервью телеграм-каналу «Подъем» назвал критику «раздутой». По его словам, видео снималось для близких без планов широкой публикации. «Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском», — пояснил депутат.

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По его версии, он приехал в Мексику к родственникам мужа сестры, видео снимал для них и «отправил в Курск друзьям».

Однако видеозапись попала к «представителю Западной Украины, с которым дружили до СВО», а тот опубликовал ролик в интернете, уверяет депутат.

Как ранее писал РБК, перед Новым годом «Единая Россия» разослала депутатам Госдумы кодекс публичного позиционирования из 11 пунктов. Среди них был пункт о том, что не следует писать в соцсетях «в неадекватном физическом и психическом состоянии», а также нельзя использовать обсценную лексику и жаргонизмы.

Одна из рекомендаций гласила: «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
депутат Мексика видеозапись пиво Роман Старовойт
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