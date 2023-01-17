Отдохнувший на Шри-Ланке ульяновский чиновник избежал увольнения

Замминистра спорта Ульяновской области Соболева не стали увольнять после фото со Шри-Ланки

Руководитель чиновника считает, что выговор был оптимальным наказанием для Максима Соболева, так как он хороший специалист. Ранее спортивный чиновник выложил фотографии с отдыха на Шри-Ланке, чем вызвал критику в свой адрес

Максим Соболев (Фото: sshor_yunost / VK)

Замминистра спорта Ульяновской области Максим Соболев получил дисциплинарное взыскание после публикации фотографий с отдыха на Шри-Ланке, сообщает 73online.

Решение о выговоре с занесением в трудовую книжку вынесла комиссия по этике, которую возглавляет глава администрации губернатора региона Вячеслав Барынин. По его словам, наказание выбрали исходя из масштаба нарушения: замечание было бы несерьезным, а увольнение слишком жестким.

Министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров также заявил, что такое наказание было оптимальным, поскольку Соболев — хороший специалист и «редкий кадр». «Оступился — поправим его», — отметил Егоров. Источник издания сообщил, что Соболев пришел на заседание комиссии «морально подавленным».

«Извините, пока не могу это комментировать», — ответил РБК Максим Соболев на вопрос о полученном взыскании.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Ульяновской области, в министерство физической культуры и спорта региона.

Как писало издание 73online, Соболев уехал на Шри-Ланку, чтобы сделать предложение своей девушке — президенту Федерации пилонного спорта Ульяновской области Марине Ерховой. После публикации их фотографий в социальных сетях они распространились в телеграм-каналах.

Фотографии с отдыха в Таиланде выложила и замдиректора областного казенного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева. Издание указало, что решение о ее наказании пока не приняли, но высокопоставленным чиновником она не является.

10 января губернатор региона Алексей Русских заявил, что выдал предписание, согласно которому чиновникам региона необходимо отказаться от поездок в отпуск за границу. «Удивительно, что до кого-то до сих пор не дошло. Также поручил разобраться с заграничными вояжами двух руководителей в период новогодних праздников», — написал он в телеграм-канале.

Тема отдыха чиновников за рубежом стала активно обсуждаться после публикаций в соцсетях на праздниках. Курский депутат Максим Васильев выложил «видеопривет» из Мексики, после чего секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал его сложить полномочия. Васильеву в итоге вынесли предупреждение. Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал фото с пробежки в Дубае, и «Единая Россия» исключила его из сторонников партии. Сам он объяснил, что поехал в ОАЭ, чтобы вывезти ребенка к морю.