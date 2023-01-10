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Опубликовавший фото из Дубая депутат объяснил поездку здоровьем ребенка

Опубликовавший фото из Дубая депутат Долженко объяснил поездку здоровьем ребенка
Лишить депутата партийного билета «Единой России» не получится, потому что членом этой партии он никогда не был
Денис Долженко
Денис Долженко (Фото: deputat35 / VK)

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партбилета за фото с пробежки в Дубае, сообщил РБК, что в партии не состоит и партбилета у него нет. По словам Долженко, в отпуск он отправился, чтобы вывезти ребенка к морю.

«Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам. Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, не понятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все», — рассказал депутат.

«Любое решение должно быть объективным и мотивированным, с аргументацией нарушенных норм, а не эмоциональным решением», — добавил Долженко.

Скандал возник из-за фотографии, опубликованной 6 января в соцсетях. На ней Долженко делает селфи в спортивной майке на фоне высоток в Дубае. Фотографию из Дубая с хэштегом «#спортнормажизни» Турчак раскритиковал, сочтя неуместной. «Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», — заявил секретарь генсовета партии. Он заметил, что за время праздников возникло несколько резонансных ситуаций, когда депутаты «Единой России» «проявили себя неадекватно». «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — заключил Турчак.

Денис Долженко, несмотря на отсутствие партбилета, входит во фракцию «Единой России» в вологодском заксобрании, куда с 2011 по 2016 год избирался от партии «Справедливая Россия». До этого работал в разных компаниях, где занимался юридическими вопросами. В соцсетях позиционирует себя сторонником здорового образа жизни и регулярно публикует фотографии с пробежек и разных спортивных мероприятий.

В конце декабря стало известно, что «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, с содержанием ознакомился РБК. В нем всего 11 пунктов, среди рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не хвастаться предметами роскоши, экзотическими путешествиями или ресторанами.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
депутат Единая Россия Вологда Дубай
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