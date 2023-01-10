Опубликовавший фото из Дубая депутат объяснил поездку здоровьем ребенка

Лишить депутата партийного билета «Единой России» не получится, потому что членом этой партии он никогда не был

Денис Долженко (Фото: deputat35 / VK)

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партбилета за фото с пробежки в Дубае, сообщил РБК, что в партии не состоит и партбилета у него нет. По словам Долженко, в отпуск он отправился, чтобы вывезти ребенка к морю.

«Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам. Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, не понятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все», — рассказал депутат.

«Любое решение должно быть объективным и мотивированным, с аргументацией нарушенных норм, а не эмоциональным решением», — добавил Долженко.

Скандал возник из-за фотографии, опубликованной 6 января в соцсетях. На ней Долженко делает селфи в спортивной майке на фоне высоток в Дубае. Фотографию из Дубая с хэштегом «#спортнормажизни» Турчак раскритиковал, сочтя неуместной. «Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», — заявил секретарь генсовета партии. Он заметил, что за время праздников возникло несколько резонансных ситуаций, когда депутаты «Единой России» «проявили себя неадекватно». «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — заключил Турчак.

Денис Долженко, несмотря на отсутствие партбилета, входит во фракцию «Единой России» в вологодском заксобрании, куда с 2011 по 2016 год избирался от партии «Справедливая Россия». До этого работал в разных компаниях, где занимался юридическими вопросами. В соцсетях позиционирует себя сторонником здорового образа жизни и регулярно публикует фотографии с пробежек и разных спортивных мероприятий.

В конце декабря стало известно, что «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, с содержанием ознакомился РБК. В нем всего 11 пунктов, среди рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не хвастаться предметами роскоши, экзотическими путешествиями или ресторанами.