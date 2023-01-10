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В вологодском заксобрании обсудят ситуацию с фото депутата из Дубая

Вологодское заксобрание оценит ситуацию с выложившим фото из Дубая депутатом Долженко
Денис Долженко
Денис Долженко (Фото: deputat35 / VK)

Комитет по регламенту заксобрания Вологодской области проведет расширенное заседание, где депутаты оценят действия депутата Дениса Долженко, который опубликовал фото с пробежки в Дубае. Об этом заявил председатель регионального парламента Андрей Луценко во «ВКонтакте».

«Дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности, который занимается вопросами соблюдения правил депутатской этики, подготовиться к проведению расширенного заседания, где будет дана оценка действиям депутата законодательного собрания Дениса Долженко», — написал он. По словам Луценко, члены комитета решат, рассматривать ли вопрос в парламенте. 

«Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет — это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей», — добавил председатель.

Ранее, 6 января, в социальных сетях появилась фотография, на которой Долженко делает селфи в спортивной майке на фоне высоток в Дубае. Снимок раскритиковал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он посчитал фотографию неуместной и заявил, что Долженко за это следует лишить партийного билета.

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — высказался Турчак.

Сам Долженко в разговоре с РБК заявил, что не состоит в партии, и партийного билета у него нет. Он пояснил, что находится в официальном отпуске, который взял, чтобы вывезти ребенка к морю.

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В конце декабря РБК писал, что «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. Его авторы рекомендовали парламентариям не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не хвастаться предметами роскоши, экзотическими путешествиями или ресторанами. Всего в кодексе 11 пунктов.

Теги
депутат проверка Дубай Единая Россия Вологда
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