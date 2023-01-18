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Депутат бундестага заявила о «самопожертвовании» ФРГ по требованию США

Депутат бундестага: США заставляют ФРГ идти на «самопожертвование» в помощи Украине

Вашингтон, настаивая на поставках вооружений Берлином Киеву, заставляют ФРГ идти на «самопожертвование», написала в статье для газеты Berliner Zeitung депутат Севим Дагделен.

Дагдален отметила, что США сами не соглашаются поставить Украине танки, но активно подталкивают к этому Германию.

«Западные танки фактически вызывают в воображении применение ядерного оружия — сначала против Германии. Это, кажется, более глубокая причина, по которой Вашингтон так сдержан в вопросе поставок танков, но вынуждает своего союзника идти на самопожертвование, как вассала», — написала Дагдален.

Также она подчеркнула, что целью Запада является «победа НАТО в опосредованной войне на Украине против России». При этом ФРГ, предполагает Дагделен, «должна привлечь на себя ответный огонь из России». Также депутат указала, что США подобным образом намерены «навсегда предотвратить сотрудничество между Германией и Россией».

О поставках танков Украине уже объявили Великобритания (Challenger 2), Франция (колесные AMX-10 RC), Польша (Leopard). Другие страны, в том числе и Германия, еще рассматривают возможность поставок.

В случае с ФРГ речь также идет о танках Leopard. Как писало агентство Bloomberg со ссылкой источники, Берлин, вероятно, разрешит поставить их Киеву. Однако The New York Times сообщала, что Германия даст согласие на поставки Leopard, если США решат предоставить Украине хотя бы один танк Abrams, и союзники спорят о том, кто должен это сделать первым.

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