Новый министр обороны заявил о косвенном участии ФРГ в боевых действиях

Новый министр обороны ФРГ Писториус заявил о ее косвенном участии в конфликте на Украине

Германия «косвенно» вовлечена в боевые действия на территории Украины, заявил новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус, его слова приводит Spiegel.

«Министерство обороны является серьезным вызовом даже в гражданское, мирное время, и в те времена, когда Федеративная Республика Германия вовлечена в войну, опять же, косвенно», — сказал он. Писториус добавил, что ведомству предстоит «адаптироваться к новой ситуации», которая сложилась из-за конфликта на Украине.

Берлин оказывает Киеву активную военную поддержку: например, Белый дом в январе сообщил, что Германия передаст Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также в стране пройдет обучение украинских военных.

Писториус сменил на посту главы немецкого Минобороны Кристин Ламбрехт — она подала в отставку 16 января. Перед этим о грядущем уходе Ламбрехт писали Spiegel и Bild, однако в бундесвере называли данную информацию «слухами».

Среди причин отставки Ламбрехт были несколько скандалов, например, ее полет со своим совершеннолетним сыном на отдых на правительственном вертолете и неудачное новогоднее обращение.

Писториусу 62 года. Ранее он был главой МВД федеральной земли Нижняя Саксония. Является членом той же партии, что и канцлер ФРГ Олаф Шольц, — Социал-демократической.