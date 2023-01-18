Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Новый министр обороны заявил о косвенном участии ФРГ в боевых действиях Политика, 04:02
Старейшая жительница планеты умерла менее чем за месяц до 119-летия Общество, 03:34
Премьер Нидерландов допустил восстановление отношений с Россией Политика, 03:14
Посольство России объяснило публикацию карты с Крымом в составе Украины Политика, 03:10
Австралия сообщила об отправке военных для обучения бойцов ВСУ в Британии Политика, 02:51
Премьер Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе Политика, 02:18
Небензя связал трагедию в Днепре с подбитой ПВО Украины ракетой Политика, 02:17
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
ООН заявила о беспокойстве из-за украинского законопроекта о запрете УПЦ Политика, 01:47
В Тюмени пара попросила суд о разводе из-за смены пола супругом Общество, 00:35
Фанаты с низким IQ. История скандалов Даниила Медведева с болельщиками Спорт, 00:30
Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине Политика, 00:11
Кадыров заявил о взятии штурмом опорного пункта на Марьинском направлении Политика, 00:07
Командир «Пятнашки» заявил об отсутствии запрета на бороды на передовой Политика, 00:00
Власти предложили на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса Финансы, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Новый министр обороны заявил о косвенном участии ФРГ в боевых действиях

Новый министр обороны ФРГ Писториус заявил о ее косвенном участии в конфликте на Украине

Германия «косвенно» вовлечена в боевые действия на территории Украины, заявил новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус, его слова приводит Spiegel.

«Министерство обороны является серьезным вызовом даже в гражданское, мирное время, и в те времена, когда Федеративная Республика Германия вовлечена в войну, опять же, косвенно», — сказал он. Писториус добавил, что ведомству предстоит «адаптироваться к новой ситуации», которая сложилась из-за конфликта на Украине.

Берлин оказывает Киеву активную военную поддержку: например, Белый дом в январе сообщил, что Германия передаст Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также в стране пройдет обучение украинских военных.

Писториус сменил на посту главы немецкого Минобороны Кристин Ламбрехт — она подала в отставку 16 января. Перед этим о грядущем уходе Ламбрехт писали Spiegel и Bild, однако в бундесвере называли данную информацию «слухами».

Среди причин отставки Ламбрехт были несколько скандалов, например, ее полет со своим совершеннолетним сыном на отдых на правительственном вертолете и неудачное новогоднее обращение.

Писториусу 62 года. Ранее он был главой МВД федеральной земли Нижняя Саксония. Является членом той же партии, что и канцлер ФРГ Олаф Шольц, — Социал-демократической.

Читайте на РБК Pro
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Неизвестные инвесторы скупают запасы золота. Что происходит на рынке
Как выбрать инвестиционного советника, который вас не обанкротит
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Теги
Германия министр обороны Украина
Материалы по теме
США обучат до 500 украинских военных в Германии
Политика
NYT узнала о спорах США и Германии из-за поставок танков Украине
Политика
США и ФРГ согласились передать Украине БМП и еще одну батарею Patriot
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter