Глава энергокомпании объяснил аварийные отключения света в Киеве холодами

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В Киеве на фоне похолодания происходят аварийные отключения света. Об этом написал генеральный директор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (входит в Meta — запрещенную в России экстремистскую организацию).

«Снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий. В Киеве имели аварийные ограничения и незначительно вышли за график в некоторых районах», — заявил он.

Как рассказал Коваленко, ни генераторы, ни сети в настоящее время не могут работать без ограничений из-за существенного дефицита генерации. Проблемы возникают и в других регионах Украины, подчеркнул он. Почти во всех регионах страны введены плановые и аварийные отключения электроэнергии, установлены лимиты потребления.