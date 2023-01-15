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В Минфине Белоруссии заявили о желании рефинансировать долг перед Россией

Министр финансов Белоруссии Селиверстов: мы планируем рефинансировать долги перед Россией
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белоруссия планирует рефинансировать имеющиеся долги, а не брать новые кредиты. Об этом в интервью «Беларусь 1» заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

«С точки зрения новых заимствований обсуждаются вопросы какого плана. У нас есть обязательства — погашение долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития, есть те кредиты, которые мы брали в виде межгоскредитов у Российской Федерации при разных обстоятельствах. <...> И это идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были, и тоже не стопроцентно, а в какой-то части, чтоб нам было легче погашать», — сказал Селиверстов.

Он также заявил, что Министерство финансов Белоруссии считает необходимым создать коллегиальный налоговый комитет совместно с Россией в 2023 году.

В декабре прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск «нашел понимание» у Москвы по вопросу реструктуризации своих долгов. «Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. <...> Надо досчитать окончательную сумму», — сказал Головченко.

В августе Минск договорился с Москвой о новом кредите — в размере $1,5 млрд, предназначенных на реализацию совместных проектов. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов говорил, что выдача этого займа выгодна для России, поскольку это позволит развиваться экономике обеих стран.

Белоруссия — крупнейший должник России. По данным Всемирного банка на конец 2019 года, Минск был должен Москве $8,1 млрд. На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд.

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Теги
Белоруссия госдолг Россия Министерство финансов
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