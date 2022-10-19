Белоруссия инициировала упрощение допуска своих бумаг на российский рынок

Белоруссия подготовила проект соглашения, упрощающий доступ белорусских и российских эмитентов на рынки друг друга, и направила его в Минфин России. Если механизм одобрят, документация выпусков будет признаваться в обеих странах

Здание Министерства финансов Республики Беларусь (Фото: president.gov.by)

Министерства финансов России и Белоруссии обсуждают упрощение доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга, сообщили в пресс-службе российского Минфина в ответ на запрос РБК. Проектом соглашения предполагается взаимное признание странами эмиссионных бумаг их эмитентов, следует из комментария российского Минфина. То есть белорусские компании, желающие разместить ценные бумаги на российском рынке, смогут это делать без подготовки отдельной эмиссионной документации в рамках российского права. Такой же механизм подразумевается и для российских эмитентов, желающих разместить бумаги на белорусском рынке.

Белорусская сторона направила проект соответствующего соглашения в Минфин России в сентябре 2022 года. «В настоящее время проект соглашения рассматривается всеми заинтересованными ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти. — РБК) и Банком России, также с привлечением Мосбиржи. Работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства», — рассказали в Минфине о ходе обсуждения инициативы. РБК направил запросы в ЦБ и на Мосбиржу.

В Минфине также отметили, что подобного рода работа осуществляется в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него коме России и Белоруссии входят Армения, Казахстан, Киргизия) с точки зрения допуска брокеров и дилеров, а также ценных бумаг на финансовые рынки стран-участниц. «Ведется большая работа по созданию общего финансового рынка», — заключили в Минфине.

Для формирования механизма упрощенного доступа к финрынкам не потребуется вносить изменения в законодательство, уточнили в министерстве. «Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку, предусматриваются проектом соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством» Белоруссии и России, указали там.

Некоторые белорусские бумаги уже есть на российском рынке. Прежде всего это облигации белорусского госдолга. Они торгуются на Мосбирже с 2019 года. В 2019–2020 годах Белоруссия разметила на российской площадке три выпуска на общую сумму 20 млрд руб., а затем взяла паузу. В 2022 году Белоруссия вернулась к планам по размещению своих бумаг на Мосбирже: в августе Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в контур Мосбиржи) зарегистрировал пять выпусков облигаций белорусского госдолга. Всего в 2022–2023 годах Белоруссия планирует привлечь в России до 50 млрд руб. посредством размещения облигаций.