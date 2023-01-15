Производитель назвал возможные сроки поставок Leopard на Украину

Глава Rheinmetall Паппергер: поставки танков Leopard на Украину будут не раньше 2024 года

Киев сможет получить танки Leopard не раньше следующего года, даже если решение об их поставках будет принято «завтра», сказал глава немецкого производителя вооружений Армин Паппергер

Армин Паппергер (Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press)

Германия сможет поставить свои танки Leopard на Украину не раньше следующего года, если такое решение будет принято, заявил глава немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag.

«Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставка продлится до начала следующего года», — сказал он.

Отвечая на вопрос, сколько танков может предоставить Киеву Берлин, Паппергер уточнил, что у ФРГ есть 22 боевые бронемашины Leopard 2, которые можно подготовить и отправить на Украину. «У нас осталось около 88 машин Leopard 1. Но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро», — указал глава Rheinmetall.

По его словам, на ремонт уйдет «почти год», поскольку танки «не только перекрашиваются, но и перестраиваются» для использования в боевых действиях. «Их полностью разбирают, а затем заново собирают», — пояснил Паппергер.

Как сообщал 13 января Bloomberg, Германия, скорее всего, примет решение об отправке танков на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. Берлин возражал против поставок Leopard, не желая действовать в одиночку. По данным агентства, канцлер Олаф Шольц, возможно, согласится передать Киеву боевые машины или разрешит таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать их Leopard на Украину.

Польша и Финляндия уже согласились предоставить Leopard Украине в рамках международной коалиции. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить в страну танки Challenger 2.

В Кремле не раз говорили, что поставки вооружений на Украину ведут к усугублению конфликта и «не сулят ничего хорошего» Киеву.