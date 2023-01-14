Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Рогов в Петербурге заявил о решении «судьбы и сценария» военной операции Политика, 07:18
Россия запустит спутники ГЛОНАСС нового поколения в 2023 году Технологии и медиа, 06:45
Reuters узнал о помощи бобров в обороне Украины Политика, 06:43
Россияне назвали главные претензии к отечественным курортам Общество, 06:00
«Ведомости» узнала о сокращении перевозок авиакомпаний России в 2022 году Бизнес, 05:58
WSJ узнала о сокращении Johnson & Johnson производства вакцин от COVID Общество, 05:48
Четыре человека погибли при столкновении поезда с авто в Забайкалье Общество, 05:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Постпред КНР при ООН призвал прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС Политика, 04:40
Суд включил Болсонару в число фигурантов дела о беспорядках в Бразилии Политика, 04:33
США и Япония расценят «ядерную атаку России» как акт против человечества Политика, 04:02
В ДНР сообщили о вводе железных дорог в транспортную сеть России Экономика, 03:51
В МИД Украины оценили ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд Политика, 03:24
Politico узнал о стратегии Франции по стимулированию промышленности Экономика, 03:06
Билл Гейтс допустил, что удастся избежать «ужасного исхода» из-за климата Общество, 02:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters узнал о помощи бобров в обороне Украины

Reuters: в бригаде территориальной обороны Украины заявили о помощи бобров в обороне
Фото: Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Фото: Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Укреплению обороны Украины на границе с Белоруссией помогло строительство плотин бобрами, сказал Reuters пресс-секретарь Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский.

«Когда они строят свои плотины, обычно люди разрушают их, но они не сделали этого в этом году <...>, так что теперь повсюду вода», — сказал он.

Агентство отмечает, что реки, грязь, заболоченные поля и леса способствуют дополнительной защите Украины на северо-западной границе. Тактическое преимущество также дала «необычно мягкая зима», сказали Reuters в Волынской бригаде терробороны.

«На вашей земле все поможет вам защитить ее — ландшафт, множество рек, которые вышли из берегов в этом году», — сказал один из заместителей командиров бригады Виктор Рокун.

В октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о развертывании в республике совместной с Россией группировкий войск. Белорусское Минобороны сообщило 5 января, что в страну прибывают новые российские силы и техника. В Минске и Москве подчеркивали, что развертывание совместных сил носит исключительно оборонительный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности у белорусской границы. Он заявил, что Украина сейчас не наблюдает непосредственной угрозы на этом направлении, но должна быть готова к разным вариантам развития событий. В приграничной Ровенской области начали строить оборонительные сооружения, сообщил глава местной администрации Коваль.

Читайте на РБК Pro
Беговые лыжи: как начать кататься, подобрать экипировку и освоить технику
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Ваши ставки: четыре законных способа снизить размер налогов
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News заявил, что в Киеве обеспокоены ситуацией в Белоруссии. «Мы вынуждены держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.

Теги
животные Белоруссия Украина оборона
Материалы по теме
Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллеристов одной из бригад
Политика
Посол Украины сообщил о переброске части войск к границе с Белоруссией
Политика
Минобороны рассказало о подготовке российских военных в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter