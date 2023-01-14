Reuters узнал о помощи бобров в обороне Украины

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Укреплению обороны Украины на границе с Белоруссией помогло строительство плотин бобрами, сказал Reuters пресс-секретарь Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский.

«Когда они строят свои плотины, обычно люди разрушают их, но они не сделали этого в этом году <...>, так что теперь повсюду вода», — сказал он.

Агентство отмечает, что реки, грязь, заболоченные поля и леса способствуют дополнительной защите Украины на северо-западной границе. Тактическое преимущество также дала «необычно мягкая зима», сказали Reuters в Волынской бригаде терробороны.

«На вашей земле все поможет вам защитить ее — ландшафт, множество рек, которые вышли из берегов в этом году», — сказал один из заместителей командиров бригады Виктор Рокун.

В октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о развертывании в республике совместной с Россией группировкий войск. Белорусское Минобороны сообщило 5 января, что в страну прибывают новые российские силы и техника. В Минске и Москве подчеркивали, что развертывание совместных сил носит исключительно оборонительный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности у белорусской границы. Он заявил, что Украина сейчас не наблюдает непосредственной угрозы на этом направлении, но должна быть готова к разным вариантам развития событий. В приграничной Ровенской области начали строить оборонительные сооружения, сообщил глава местной администрации Коваль.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News заявил, что в Киеве обеспокоены ситуацией в Белоруссии. «Мы вынуждены держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.