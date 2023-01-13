Пентагон не увидел признаков подготовки наступления на Украину со стороны Белоруссии

США не увидели признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

В Пентагоне не видят признаков подготовки наступления российских сил на Украину со стороны Белоруссии, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер на брифинге. Трансляция велась на странице Минобороны США в Twitter.

«На данный момент нет никаких признаков наступательных действий, которые бы выглядели неминуемыми <...> Ничего, что я бы счел тревожным», — сказал он.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев отвел часть войск к границе с Белоруссией. «Нам приходится держать <…> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.

До этого глава администрации Ровненской области Украины (находится на севере страны и граничит с Белоруссией) Виталий Коваль сообщил о начале строительства оборонительных сооружений.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией, подчеркнув при этом, что пока нет непосредственной угрозы на этом направлении, но страна должна быть готова к разным вариантам развития событий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. При этом в Минске рассказывали, что украинская сторона занимается оборонительными работами: подрываются автомобильные и железнодорожные мосты, минируются дороги.

В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что в новом году Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.

