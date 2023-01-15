Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры»
Великобритания отправит на Украину ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire, что позволит изменить ход военных действий, пишет The Mirror со ссылкой на высокопоставленного источника в оборонном секторе.
По словам собеседника, Киев получит до четырех Apache вслед за десятью танками Challenger 2. Последние поставить на Украину пообещал премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Apache изменят правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — сказал источник.
Он уточнил, что речь идет о передаче Apache AH64 E — самой современной версии вертолетов, которые могут уничтожить несколько целей за секунды.
Каждый Apache может быть оснащен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм автопушкой. Четыре Apache могут в одно мгновение уничтожить целый полк из 70 танков, пишет издание. Вертолеты оснащены двигателями Rolls Royce, они могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Один Apache стоит около 70 млн фунтов стерлингов ($85,6 млн). Вертолеты, которые планируется предоставить Киеву, подобны тем, на которых принц Гарри летал в Афганистане.
Предполагается, что украинские пилоты будут обучаться в Великобритании, а обслуживать вертолеты будут в соседних с Украиной странах, например в Польше.
Накануне Сунак анонсировал отправку на Украину эскадрона из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. До этого поставить боевые машины Leopard согласились Польша и Финляндия. Как сообщал Bloomberg, Германия, скорее всего, примет решение о передаче Leopard на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. Однако, по словам главы немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армина Паппергера, Киев сможет получить танки не раньше следующего года, даже если решение будет принято «завтра».