Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Рогозин анонсировал испытание на Украине боевого робота «Маркер» Технологии и медиа, 12:06
«Подтянуть дисциплинку»: вред аттестации для галочки и чем ее заменить Pro, 12:03
Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО Политика, 12:00
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 12:00
В упавших в Молдавии обломках ракеты нашли около 80 кг взрывчатки Политика, 11:56
Чемпион ушел из UFC после отказа от рекордного для тяжеловесов гонорара Спорт, 11:52
Глава UFC восхитился братом Хабиба Нурмагомедова Спорт, 11:38
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Не только гены и воспитание: как формируется характер человека Pro, 11:34
Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры» Политика, 11:25
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:15
Интересные гаджеты недели: клон iPhone, новый Xiaomi, часы с алкотестером Life, 11:00
Американские конгрессмены снова обыграли рынок. Во что они вкладываются Pro, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:46
Александр Овечкин повторил два рекорда в НХЛ Спорт, 10:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры»

Mirror: Британия планирует передать Киеву 4 вертолета Apache с ракетами Hellfire
Страна может передать Украине до четырех ударных вертолетов, оснащенных ракетами Hellfire, вслед за десятью танками Challenger 2. Речь идет о самой последней версии Apache — AH64 E, пишет газета
Вертолеты Apache
Вертолеты Apache (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Великобритания отправит на Украину ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire, что позволит изменить ход военных действий, пишет The Mirror со ссылкой на высокопоставленного источника в оборонном секторе.

По словам собеседника, Киев получит до четырех Apache вслед за десятью танками Challenger 2. Последние поставить на Украину пообещал премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Apache изменят правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — сказал источник.

Он уточнил, что речь идет о передаче Apache AH64 E — самой современной версии вертолетов, которые могут уничтожить несколько целей за секунды.

Каждый Apache может быть оснащен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм автопушкой. Четыре Apache могут в одно мгновение уничтожить целый полк из 70 танков, пишет издание. Вертолеты оснащены двигателями Rolls Royce, они могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Один Apache стоит около 70 млн фунтов стерлингов ($85,6 млн). Вертолеты, которые планируется предоставить Киеву, подобны тем, на которых принц Гарри летал в Афганистане.

Предполагается, что украинские пилоты будут обучаться в Великобритании, а обслуживать вертолеты будут в соседних с Украиной странах, например в Польше.

Читайте на РБК Pro
Как кузнец из Иллинойса стал крупнейшим производителем сельхозтехники
5 трендов финансовых рынков, с которыми покончил 2022 год — The Economist
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Беговые лыжи: как начать кататься, подобрать экипировку и освоить технику

Накануне Сунак анонсировал отправку на Украину эскадрона из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. До этого поставить боевые машины Leopard согласились Польша и Финляндия. Как сообщал Bloomberg, Германия, скорее всего, примет решение о передаче Leopard на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. Однако, по словам главы немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армина Паппергера, Киев сможет получить танки не раньше следующего года, даже если решение будет принято «завтра».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Великобритания Украина вертолеты поставки оружия
Материалы по теме
NYT узнала о спорах США и Германии из-за поставок танков Украине
Политика
В Киеве заявили о получении тяжелого вооружения от Запада
Политика
Politico назвала неизменной позицию Израиля по поставкам оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter