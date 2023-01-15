Mirror узнала о планах Британии помочь Киеву «изменить правила игры»

Страна может передать Украине до четырех ударных вертолетов, оснащенных ракетами Hellfire, вслед за десятью танками Challenger 2. Речь идет о самой последней версии Apache — AH64 E, пишет газета

Вертолеты Apache (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Великобритания отправит на Украину ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire, что позволит изменить ход военных действий, пишет The Mirror со ссылкой на высокопоставленного источника в оборонном секторе.

По словам собеседника, Киев получит до четырех Apache вслед за десятью танками Challenger 2. Последние поставить на Украину пообещал премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Apache изменят правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — сказал источник.

Он уточнил, что речь идет о передаче Apache AH64 E — самой современной версии вертолетов, которые могут уничтожить несколько целей за секунды.

Каждый Apache может быть оснащен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм автопушкой. Четыре Apache могут в одно мгновение уничтожить целый полк из 70 танков, пишет издание. Вертолеты оснащены двигателями Rolls Royce, они могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Один Apache стоит около 70 млн фунтов стерлингов ($85,6 млн). Вертолеты, которые планируется предоставить Киеву, подобны тем, на которых принц Гарри летал в Афганистане.

Предполагается, что украинские пилоты будут обучаться в Великобритании, а обслуживать вертолеты будут в соседних с Украиной странах, например в Польше.

Накануне Сунак анонсировал отправку на Украину эскадрона из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. До этого поставить боевые машины Leopard согласились Польша и Финляндия. Как сообщал Bloomberg, Германия, скорее всего, примет решение о передаче Leopard на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. Однако, по словам главы немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армина Паппергера, Киев сможет получить танки не раньше следующего года, даже если решение будет принято «завтра».