Метро Харькова возобновило работу

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Метрополитен Харькова возобновил работу, сообщается в телеграм-канале городской подземки.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Харьковский метрополитен приостановил работу 14 января, тогда глава города Игорь Терехов сообщил о ракетных ударах. Глава Харьковской области Олег Синегубов в телеграм-канале сообщил, что в регионе зафиксировали два попадания по объекту критической инфраструктуры, после этого начались аварийные отключения энергии. Позже представитель «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко рассказал «Суспiльне», что Харьков и область полностью остались без электроснабжения.

В течение субботы, 14 января, по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога, работали ПВО и авиация, отражавшие ракетные удары. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях, указывали «Страна.ua» и УНИАН.

Компания «Энергоатом» в своем телеграм-канале разместила комментарий министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он заявил, что после атак на энергообъекты и электросети были «прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях». В большинстве регионов ввели аварийные отключения энергии, добавил Галущенко.

Российские военные наносят удары по энергоинфраструктуре Украины более трех месяцев — с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает. Власти России не раз заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине, а только по военным объектам.