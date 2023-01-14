Харьков и область остались без электричества после удара

Ранее глава области сообщал о двух «прилетах» по объекту инфраструктуры

Фото: kharkivoblenergo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Харьков и вся область полностью остались без электроснабжения после ракетного удара, сообщил «Суспiльне» спикер «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Прогнозов, когда подачу электричества восстановят, Скичко не дал.

Ранее глава региона Олег Синегубов в телеграм-канале сообщил, что в области зафиксировали два «прилета» по объекту критической инфраструктуры. После этого начались аварийные отключения энергии.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram написал, что в городе работает только наземный транспорт, на линиях ходят автобусы, в частности, они дублируют маршруты трамваев и троллейбусов. По его данным, попадания были в Индустриальном районе Харькова.

14 января в нескольких регионах Украины сообщили о взрывах и работе ПВО. В Днепре был поврежден жилой дом. О попадании по объекту инфраструктуры заявили главы Львовской и Ивано-Франковской обладминистраций Максим Козицкий и Светлана Онищук. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях.

Компания «Энергоатом» в своем телеграм-канале разместила комментарий министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он заявил, что после атак на энергообъекты и электросети были «прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях». В большинстве регионов ввели аварийные отключения энергии, добавил Галущенко.

Украинская энергокомпания ДТЭК в телеграм-канале сообщила, что под обстрелом оказались две ее теплоэлектростанции, одна из них перестала генерировать энергию. В каких регионах расположены ТЭС, не уточняется.