Харьков и область остались без электричества после удара

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 19:19
Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток — 1» на будущее Политика, 19:09
При аварии экипаж «Союза МС-22» эвакуируют на двух космических кораблях Технологии и медиа, 18:45
Избежавшая наказания за допинг американка потребовала отстранить Валиеву Спорт, 18:43
Пригожин рассказал о попытках урезать финансирование ЧВК Вагнера Политика, 18:41
Киев сообщил о планах Зеленского выступить на Генассамблее ООН Политика, 18:40
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 18:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Харьков и область остались без электричества после удара Политика, 18:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:19
Молдавия сообщила о падении обломков ракеты на севере страны Политика, 18:06
Вучич призвал косовского премьера не строить из себя «нового Зеленского» Политика, 18:00
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли бизнесмен и генерал Политика, 17:54
Кокорина включили в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра Спорт, 17:42
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 17:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Харьков и область остались без электричества после удара

Облэнерго: Харьков и область полностью обесточены
Ранее глава области сообщал о двух «прилетах» по объекту инфраструктуры
Фото: kharkivoblenergo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: kharkivoblenergo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Харьков и вся область полностью остались без электроснабжения после ракетного удара, сообщил «Суспiльне» спикер «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Прогнозов, когда подачу электричества восстановят, Скичко не дал.

Ранее глава региона Олег Синегубов в телеграм-канале сообщил, что в области зафиксировали два «прилета» по объекту критической инфраструктуры. После этого начались аварийные отключения энергии.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram написал, что в городе работает только наземный транспорт, на линиях ходят автобусы, в частности, они дублируют маршруты трамваев и троллейбусов. По его данным, попадания были в Индустриальном районе Харькова.

14 января в нескольких регионах Украины сообщили о взрывах и работе ПВО. В Днепре был поврежден жилой дом. О попадании по объекту инфраструктуры заявили главы Львовской и Ивано-Франковской обладминистраций Максим Козицкий и Светлана Онищук. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях.

Компания «Энергоатом» в своем телеграм-канале разместила комментарий министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он заявил, что после атак на энергообъекты и электросети были «прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях». В большинстве регионов ввели аварийные отключения энергии, добавил Галущенко.

Читайте на РБК Pro
Санаторий в соседнем городке: каким будет российский туризм в 2023 году
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков
Котировки АЛРОСА обновляют свои минимумы. Пора ли покупать ее бумаги
Как подтвердить применение нулевой ставки НДС при экспорте товара в Китай

Украинская энергокомпания ДТЭК в телеграм-канале сообщила, что под обстрелом оказались две ее теплоэлектростанции, одна из них перестала генерировать энергию. В каких регионах расположены ТЭС, не уточняется.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Харьков Харьковская область
Материалы по теме
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Политика
Мэр заявил о подаче электричества большинству жителей Киева после ударов
Политика
В Киеве ввели экстренные отключения электричества после ночных обстрелов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter