В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова назвал целью ударов объекты инфраструктуры. Метро в городе на время останавливало работу. Взрывы также звучали в Киеве и области и Запорожье

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетных ударах по Индустриальному району города, целью которых были объекты инфраструктуры. Масштаб разрушений уточняется, заявил он. Харьковский метрополитен на какое-то время приостанавливал работу.

Утром 14 января звуки взрывов были слышны в Киеве и Киевской области. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам начальника штаба-замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, взрывы в столичном регионе не связаны с работой системы ПВО или какими-либо военными действиями. Он пообещал, что их причина станет известна позже.

Серия взрывов произошла и в областном центре Запорожской области — городе Запорожье, подконтрольном Украине, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Целью ударов он назвал военные склады с техникой и боеприпасами, а также инфраструктурные объекты.

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявляли воздушную тревогу, позже ее отменили.

Российское Минобороны с октября 2022 года неоднократно отчитывались об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому.