Маккарти заявил о недоверии в США из-за секретных документов Байдена

Граждане США не доверяют правительству, так как им не были показаны фотографии секретных документов, которые нашли дома у президента Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей США (нижней палаты конгресса) Кевин Маккарти во время брифинга. Трансляцию вел Forbes.

«Вы видели утечку фотографии документов, найденных у [бывшего] президента [Дональда] Трампа. Где фотографии документов, найденных у президента Байдена? Где эти фотографии? Он знал о них, когда шел на выборы и давал интервью. Вот почему США не доверяют своему правительству», — сказал Маккарти.

Ранее он призывал конгресс США расследовать появление секретных документов в гараже и кабинете Байдена. Маккарти (является членом Республиканской партии) тогда возмутился разницей подхода властей к одному и тому же событию — обнаружению секретных документов у Байдена и у республиканца Трампа.

В ноябре прошлого года в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Centrer были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом при экс-президенте Бараке Обаме в 2013–2016 годах. О находке стало известно в январе. Среди бумаг были документы разведки и материалы брифингов об Иране, Великобритании и Украине, сообщал CNN. В Белом доме заявили, что секретные документы попали в дом и офис действующего президента непреднамеренно.

Позже помощники Байдена нашли новую партию секретных документов в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр), в том числе в гараже. Общее число документов, найденных там и в аналитическом центре Penn Biden Centre, по данным CBS News, составляет порядка 20 материалов.