В Белом доме заявили, что изучают идею создания трибунала по Украине
США прорабатывают вопрос создания трибунала для расследования действий на Украине, пока заявлений по этому поводу не будет, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс [рассмотрения] продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Вашингтон поддерживает уже начатые международные расследования и помогает в их проведении.
О создании трибунала из-за действий России неоднократно говорили в Европе. В конце ноября с предложением создать специализированный суд по данному вопросу при поддержке ООН выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время в Париже сообщили, что вместе с Брюсселем и Киевом начали работу над созданием подобного трибунала.
14 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о результатах обсуждения данной идеи с главами МИД стран союза. По его словам, пока дискуссия прошла «без конкретного результата», поскольку идет полемика, нужно ли создавать «что-то еще», если расследование по Украине уже ведет Международный уголовный суд (МУС).
В Кремле отказались считать легитимными попытки создания подобного суда, а российский МИД указывал, что предложение о трибунале — это «междусобойчик» и «пример практики двойных стандартов Запада».