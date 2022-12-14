В Белом доме заявили, что изучают идею создания трибунала по Украине

Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США прорабатывают вопрос создания трибунала для расследования действий на Украине, пока заявлений по этому поводу не будет, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс [рассмотрения] продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Вашингтон поддерживает уже начатые международные расследования и помогает в их проведении.

О создании трибунала из-за действий России неоднократно говорили в Европе. В конце ноября с предложением создать специализированный суд по данному вопросу при поддержке ООН выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время в Париже сообщили, что вместе с Брюсселем и Киевом начали работу над созданием подобного трибунала.



14 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о результатах обсуждения данной идеи с главами МИД стран союза. По его словам, пока дискуссия прошла «без конкретного результата», поскольку идет полемика, нужно ли создавать «что-то еще», если расследование по Украине уже ведет Международный уголовный суд (МУС).

В Кремле отказались считать легитимными попытки создания подобного суда, а российский МИД указывал, что предложение о трибунале — это «междусобойчик» и «пример практики двойных стандартов Запада».