США и Япония расценят «ядерную атаку России» как акт против человечества

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден будут воспринимать «любое применение Россией ядерного оружия на Украине» как «ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества», говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном Белым домом.

Главы США и Японии подчеркнули, что совместно выступили против российской спецоперации на Украине. Кисида и Байден заверили, что будут продолжать вводить санкции против России и оказывать поддержку Киеву.

Стороны также договорились добиваться экономического роста и решения глобальных проблем. «Мы осудим всех, кто использует свою экономическую мощь для получения выгоды за счет других, включая подрыв Россией энергетической и продовольственной безопасности во всем мире», — говорится в заявлении.

После начала российской военной операции на Украине Токио поддержал санкции Запада против Москвы и сам наложил ограничения. В начале января генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония в качестве председателя «Большой семерки» (G7, в клуб также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и США) будет и дальше продвигать санкции против России и помощь Украине.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин пообещал защищать территориальную целостность России «всеми имеющимися средствами». Он заявил, что Запад использует «ядерный шантаж», указав: «наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО». При этом спустя месяц российский президент заверил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла» — ни политического, ни военного. Первой Россия ядерное оружие не применит, но угроза ядерной войны растет, считает Путин.

Власти США, включая президента Джо Байдена, неоднократно предупреждали Москву о последствиях применения ядерного оружия. В конце сентября прошлого года высокопоставленные американские чиновники по приватной линии уведомили своих российских коллег, что Россия «столкнется с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, и США с союзниками ответят [на это] решительно», говорил помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.