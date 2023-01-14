Эксперты назвали военный альянс Японии и США угрозой для России Как Россия и Китай могут ответить на наращивание боевых возможностей японской армии

Япония и США договорились об усилении стратегического военного сотрудничества на Дальнем Востоке, указав в качестве главных угроз Россию и КНР. Эти совместные проекты потребуют ответной реакции Москвы, считают эксперты

Солдат армии США наблюдает за Токио с борта вертолета (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В пятницу, 13 января, в Вашингтоне президент США Джозеф Байден принял премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Разговор в Белом доме шел насчет всех основных вопросов сотрудничества, одной из основных тем стало укрепление военного союза двух стран.

Первому с момента вступления в должность премьера визиту Кисиды в США предшествовали интенсивные консультации глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран. В формате «2+2» они провели переговоры 12 января (США представляли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, Японию — глава МИДа Есимаси Хаяси и министр обороны Ясукадзу Хамаду), после чего министры обороны отдельно встретились в Пентагоне.

Внешние угрозы, на которые намерены совместно отвечать Япония и США, были названы Пентагоном: «Китай становится все более напористым, Россия вторглась в суверенное государство, а Северная Корея разрабатывает ядерное оружие и средства его доставки», — и сотрудничество Токио и Вашингтона в этих условиях остается «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Новое подразделение

Учитывая новые вызовы, США и Япония договорились, что развернутый на острове Окинава 12-й артиллерийский полк Корпуса морской пехоты США останется в Японии и к 2025 году будет реорганизован в 12-й прибрежный полк морской пехоты (Marine Litteral Regiment, MLR). «Мы оснастим это новое подразделение передовыми возможностями для сбора разведданных, наблюдения и разведки, а также противокорабельными вооружениями и транспортными средствами, которые отвечают потребностям нынешней и будущей боевой обстановки, — пояснил Остин. — Эти действия укрепят сдерживание в регионе и позволят нам защищать Японию и ее народ более эффективно». Он назвал решение альянса оптимизировать американские силы в Японии историческим (цитаты по сайту Минобороны США).

MLR, состоящие из 1800–2000 человек, способны оперативно развертывать небольшие группы морской пехоты на удаленных островах для защиты от атак и для поддержки флота США или союзников, указывает The Japan Times. Командующий Корпусом морской пехоты США Дэвид Бергер ранее представил план реорганизации этих сил, в соответствии с которым создание MLR является одним из его ключевых направлений. Он же отметил, что новые подразделения должны тесно сотрудничать с Силами самообороны Японии, чтобы предотвратить легкий доступ китайской армии к различным тихоокеанским регионам.

Планы по созданию на Окинаве нового подразделения могут вызвать протесты местных жителей, которые десятилетиями выступают за сокращение американского военного присутствия на острове (сейчас около 70% американских военных объектов расположены в этой префектуре). Всего, по данным Минобороны США, в Японии находится около 50 тыс. американских военнослужащих. Появление нового подразделения не увеличит это число, говорится в заявлении ведомства.

Подразделение получит новый береговой ракетный комплекс NMESIS (Navy/Marine Expeditionary Ship Interdiction System, «Экспедиционная система военно-морских сил и корпуса морской пехоты для воспрещения доступа»), который разработан корпорацией Raytheon и предназначен для поддержки флота ракетным огнем с берега. Комплексы NMESIS оснащаются противокорабельными ракетами Naval Strike Missile (NSM) норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, дальность полета которых достигает 185 км.

По словам одного из официальных лиц США, которого цитирует CNN, реформирование подразделения на Окинаве и создание подобных ему еще в нескольких районах Тихого океана — это одна из самых значительных корректировок в расположении Вооруженных сил США в регионе за последние годы. Она обусловлена тем, что симуляция военного конфликта, проведенная американским Center for Strategic and International Studies, показала, что размещенные в Японии, и в частности на Окинаве, американские военные могут сыграть решающую роль в случае необходимости отразить нападение КНР на Тайвань, предоставив Соединенным Штатам варианты передового развертывания и базирования.

Защита и сотрудничество в космосе

На январских переговорах представители двух стран также заключили, что нападение «в космосе или из космоса» может привести к применению статьи 5 американо-японского договора о безопасности, и было подписано соглашение о действиях в космическом пространстве. Как пояснил Блинкен, оно «охватывает все — от совместных исследований до совместной работы по высадке на Луну первой женщины и человека с небелым цветом кожи».

Необходимость обязательства совместно отражать атаки из космоса и в космосе обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу быстрого развития космической программы Китая и разработки им гиперзвукового оружия, поясняет CNN. Летом 2022 года Китай направил трех космонавтов на свою почти завершенную космическую станцию.

«Космическая составляющая важна для безопасности и процветания нашего альянса. Мы согласны, как вы слышали, что атаки в космосе или из космоса представляют собой явную проблему, и мы утверждаем, что в зависимости от характера этих атак это может привести к применению статьи 5 американо-японского договора о безопасности», — подтвердил Блинкен. В соответствии с этой статьей договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США, заключенного в 1960 году, последние обязуются защищать Японию от нападений третьих сторон.

Поддержка США рекордного усиления Японии

В 2022 году Япония обновила основополагающие документы в области национальной безопасности (Стратегию обеспечения национальной безопасности и Стратегию национальной обороны) и приняла решение удвоить оборонные расходы, что стало самым серьезным укреплением сил самообороны со Второй мировой войны. В частности в этих документах было подробно оговорено обладание «возможностями ответного удара», позволяющими наносить удары по военным базам противника. Нанесение превентивных ударов по-прежнему запрещено.

Как отмечает The Japan Times, для реализации этого решения правительству Кисиды необходима поддержка ключевого союзника — США. Американские партнеры во время переговоров на нее не скупились. «Мы поддержали решение Японии получить возможности противостояния ракетному удару, проинформировали, что тесная координация для их получения усилит альянс США и Японии», — заявил Остин журналистам по итогам встречи «2+2».

Госсекретарь Блинкен заявил, что США приветствуют решение Японии удвоить оборонные расходы. По плану Токио они вырастут к 2027 году с 1,24 до 2% ВВП. По официальным данным, в 2022 финансовом году страна планирует израсходовать на оборону около $41,9 млрд (очередной финансовый год начнется в апреле).

Ограничения на нападение После капитуляции Японии во Второй мировой войне в стране была принята пацифистская Конституция, в соответствии с которой ей запрещено иметь армию. «Японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров», — говорится в статье 9 Основного закона. Оборонительные части имеют официальное название «Силы самообороны», но во многих текстах их называют армией. В рейтинге Global Firepower японские вооруженные силы занимают восьмое место по мощи. Тем не менее на Силы самообороны распространяются многочисленные ограничения, в том числе запрет на наступательные действия и превентивные удары. Суверенитет страны обеспечивает Договор о гарантиях безопасности с США, впервые подписанный в сентябре 1951 года и расширенный и продленный в 1960-м. Статья 5 этого документа гласит, что «каждая сторона признает, что вооруженное нападение на любую из сторон на территориях, находящихся под управлением Японии, было бы опасным для ее собственного мира и безопасности, и заявляет, что она предпримет действия для отражения общей опасности в соответствии со своими конституционными положениями и процедурами…».

Возможная реакция России

Опрошенные РБК эксперты уверены, что усиление военной мощи Японии и ее союза с США требует ответных действий со стороны Москвы. «Безусловно, любое усиление Японии представляет угрозу для России, учитывая, что у нас существует территориальный спор. Мы вынуждены будем ее парировать. Это потребует финансовых и человеческих ресурсов», — пояснил РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его мнению, ответные действия России будут предприниматься в союзе с Китаем. «Необходимо проводить консультации с нашими региональными партнерами, причем, наверное, не только с Китаем, но и с Северной Кореей. Вполне возможны какие-то скоординированные меры, чтобы они были более эффективными, чтобы был некий синергетический эффект», — продолжает Пухов. Тем не менее сейчас приоритетом России остается специальная военная операция на Украине, а учитывая, что риск нападения со стороны Японии остается невысоким, распылять ресурсы не следует.

«Усиление военного потенциала Японии, безусловно, представляет угрозу для нашей страны. Тем более нельзя забывать, что США поддерживают японские притязания на Курильские острова, не признают нашего суверенитета над Южными Курилами. В этих условиях усиление тихоокеанских рубежей в обозримом будущем является необходимостью», — отметил военный эксперт Юрий Лямин. И делать это нужно в ближайшие годы. Он также напомнил, что японская программа также рассчитана на то, что военный потенциал страны усилится к 2030 году. В ответ России необходимо усилить Тихоокеанский флот, продолжать усиливать береговую оборону в районе Курильских островов, Сахалина, Камчатки и Приморья, заключил Лямин.