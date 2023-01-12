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В Кремле заявили о неизменности целей спецоперации

Дмитрий Песков: прежние цели спецоперации на Украине остаются на повестке дня
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Цели военной спецоперации России на Украине остались неизменными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает «Интерфакс».

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — указал он.

Среди итогов, к которым стремятся российские власти, по-прежнему остается числе «освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года», отметил он.

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Теги
Дмитрий Песков Военная операция на Украине ДНР ЛНР
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