ООН заявила о готовности Гутерриша помочь в решении конфликта на Украине

В ООН не видят признаков прекращения военных действий на Украине — преобладает «военная логика», в которой очень мало места для диалога, отметила замгенсека ДиКарло

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту. Об этом заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Нет никаких признаков прекращения боевых действий. Преобладает военная логика, в которой сейчас очень мало места для диалога, если оно вообще есть. Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится», — сказала он (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, Россия, Украина и весь мир не могут позволить этому конфликту продолжиться.

В конце декабря 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в феврале 2023 года хочет провести мирный саммит в ООН при посредничестве Гутерриша.

По мнению украинского министра, ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения саммита. Генсека ООН Кулеба охарактеризовал как «эффективного посредника и эффективного переговорщика».

После этого в офисе главы организации заявили ТАСС, что Гутерриш может стать посредником в переговорах по Украине, если на это будут согласны все стороны конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине. «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал он.

Россия в качестве основных условий для переговоров называла внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание Крыма и регионов, присоединившихся после референдумов, частью России. Киев требовал вывода российских войск, восстановления территориальной целостности Украины и возмещения ущерба.

Гутерриш участвовал в заключении зерновой сделки между Россией и Украиной летом 2022 года. В рамках сделки был создан безопасный коридор для экспорта зерна из портов Украины. Генсек ООН неоднократно призывал стороны к переговорам о мире.