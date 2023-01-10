Исследователи в США назвали преувеличенным влияние России на успех Трампа

Ученые из Университета Нью-Йорка пришли к выводу, что пропаганда «российских троллей» не оказала особого влияния на колеблющихся избирателей

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Влияние российской «фабрики троллей» на президентские выборы в США в 2016 году было преувеличено. К такому выводу пришли исследователи из центра по изучению социальных сетей в Университете Нью-Йорка. Его результаты опубликовала Washington Post.

Как рассказал изданию один из авторов исследования Джош Такер, так и не удалось доказать, что с помощью сообщений в Twitter «российские тролли» убеждали колеблющихся избирателей голосовать за Дональда Трампа. Выяснилось, что аккаунты «троллей» читал максимум 1% пользователей соцсети. В основном это были консервативно настроенные сторонники Республиканской партии, которые и так собирались голосовать за Трампа.

Авторы исследования указывают, что в основном изучали посты в Twitter. Пользователи в основном читали не аккаунты россиян, а их перепосты. При этом Такер указывает, что в отдельные дни активность «троллей» снижалась, и эти даты совпадали с праздниками в России.

Помимо этого, исследователи не смогли определить, насколько влияла на позицию избирателей публикация документов, украденных хакерами при взломе почты Демократической партии.

Такер усомнился в том, что влияние «фабрики троллей» было достаточным для того, чтобы склонить на сторону Трампа отдельные штаты, где его преимущество над Хиллари Клинтон было минимальным.

Исследователь указал, что главной проблемой стал тот факт, что после победы Трампа и дальнейшего расследования в конгрессе у некоторых избирателей зародились сомнения в том, что выборы проходят честно. «Это позволило части людей, например, усомниться в том, что Джо Байден победил Трампа на выборах 2020 года», — считает он.

WP пишет о двух проблемах этого исследования: во-первых, не рассматривались другие социальные сети, в частности Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Во-вторых, исследование не рассматривало влияние на избирателей скандалов со взломами электронной почты членов Демократической партии.

После победы Трампа на выборах 2016 года демократы стали обвинять нового президента в том, что он попал в Белый дом благодаря помощи из России. Было начато расследование, которым руководил специальный прокурор Роберт Мюллер. По его итогам власти пришли к выводу, что сговора Трампа с Россией не было, однако имело место вмешательство извне. Виновными в этом были названы 13 россиян и девять юрлиц, в том числе Агентство интернет-исследований, которое власти США связали с Евгением Пригожиным. Пригожин тогда заявил, что «не расстроен» тем, что против него выдвинули обвинения. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что власти не увидели в обвинительном заключении доказательств вмешательства российских властей во внутренние дела США.