Минюст США назначил спецпрокурора по делам Трампа

Минюст США назначил спецпрокурора для контроля расследований дел против Трампа

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Минюст США назначил специального прокурора Джека Смита для проведения расследований в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Спецпрокурор будет контролировать, как расследование действий Трампа с конфиденциальными правительственными документами, так и расследование попыток помешать мирной передаче власти после президентских выборов 2020 года.

«Основываясь на недавних событиях, включая заявление бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах, и заявленное намерение действующего президента также быть кандидатом, я пришел к выводу, что в интересах общества назначить специального прокурора», — сказал генеральный прокурор Меррик Гарланд.

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