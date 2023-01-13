Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллеристов одной из бригад
Вооруженные силы Белоруссии приводят в готовность артиллерийские подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках боевого слаживания региональной группировки войск с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
«Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.
В Белоруссии развернута совместная с Россией группировка войск. В белорусском Минобороны ранее отмечали, что общая численность российских военных в составе группировки составит почти 9 тыс. В январе в ведомстве рассказали о продолжении наращивания группировки.
11 января в объединенном учебном центре Белоруссии, где готовят военных специалистов, приступили к внезапной проверке боевой готовности, власти страны также анонсировали учения с российской авиацией. Маневры с военной техникой начало и КГБ республики.
Украинские власти назвали учения в Белоруссии попыткой отвлечь ВСУ от боевых действий в Донбассе. Как рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович, Киев вынужден из-за этого держать на границе с республикой группировку войск и не перебрасывать их на другие направления. В Пентагоне считают, что сейчас признаков подготовки Белоруссии к наступлению на Украину нет.