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Советник Пушилина сообщил об уничтожении пяти бригад ВСУ в Соледаре

Советник Пушилина Гагин сообщил об уничтожении в Соледаре пяти бригад ВСУ
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Соледаре в ДНР уничтожено около пяти бригад Вооруженных сил Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он утверждает, что количество убитых украинских военных может быть выше, поскольку при подсчете потерь не учитывались наемники, а их «было достаточно много».

Гагин отметил, что Соледар находится под контролем российских вооруженных сил. Теперь в городе идет зачистка оставшихся подразделений ВСУ.

Гагин напомнил, что Соледар, как и Артемовск (украинское название — Бахмут), — это стратегически важный транспортный узел. Он назвал города ключами к Краматорску и Славянску, которые могут быть непростыми объектами для штурма.

«Мы столкнемся с такими же городами-крепостями с достаточно обширной промзоной и подготовленной эшелонированной обороной», — сказал он и выразил уверенность, что российская армия добьется успеха и здесь.

Артемовск находится в 50 км к северу от Донецка, несколько месяцев за город идут тяжелые бои. Российская сторона с начала декабря прошлого года заявляет о наступлении в этом районе. 11 января в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии поселка Подгородное — пригорода Артемовска.

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Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее Артемовска. 11 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль всю территорию города. Позднее Минобороны сообщило, что военнослужащие ВДВ блокировали Соледар с севера и юга.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие Соледара «открывает путь к полному освобождению республики», так как захват этого города, а также Артемовска и Северска позволит «разрушить линию фронта в ДНР».

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал Артемовск и Соледар самыми горячими и болезненными направлениями для украинских войск.

Теги
ДНР Соледар ВСУ наемники
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