Кремль описал бои у Соледара фразой «не время потирать руки»

Дмитрий Песков: В Соледаре проделана огромная работа, но не время потирать руки

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В городе Соледар в ДНР и на других направлениях российские военные проделали «гигантскую работу» и совершили «героические действия» — но «не время останавливаться» и «потирать руки, главная работа еще впереди», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

11 января Миноброны России сообщило о том, что Соледар, расположенный между Бахмутом и Лисичанском, блокирован с севера и юга силами ВДВ.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером того же дня заявил, что город перешел под российский контроль.

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