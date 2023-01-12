Президент Венгрии Каталин Новак призвала НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине

Президент Венгрии призвала НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине

НАТО не должна вмешиваться в конфликт на Украине, заявила президент Венгрии Каталин Новак на встрече с иностранными послами в Будапеште, передает MTI.

«Мы должны быть прагматичными в этом вопросе, но мы также должны думать о выживании Европы. Организация Североатлантического договора должна оставаться в стороне от войны, не позволять эмоциям брать верх и втягиваться в конфликт», — сказала она (цитата по ТАСС).

Венгрия рассчитывает на понимание со стороны других стран, подчеркнула глава государства.

«В разных культурах по-разному принимаются разные решения, но Венгрия их уважает. В ответ она ожидает того же — уважения к ее культуре и ее решениям со стороны других», — заключила она.

Венгрия является членом НАТО.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС, куда входит Венгрия, ввел против России санкции. Москва из-за этого отнесла страну к числу недружественных. При этом Будапешт отказался поставлять Киеву вооружения и запретил отправлять их с территории страны.

Венгрия неоднократно высказывалась против антироссийских санкций, в том числе в энергетическом секторе. Страна отказывалась поддержать потолок цен на нефть и газ и добилась вывода из-под ограничений поставок нефти по трубопроводам, а в случае чрезвычайной ситуации — транпортируемой по морю. В мае премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил об «освобождении» Венгрии от эмбарго на нефть из России. В начале декабря Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи Украине на сумму €18 млрд.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 30 декабря заявил, что венгерские власти иногда «брали Украину в заложники» в борьбе с Еврокомиссией за средства ЕС, выделяемые Киеву. Попытки Венгрии убрать из санкционных списков ЕС некоторых людей и организации , по словам министра, вызывали огорчение.