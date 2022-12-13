Глава МИД Венгрии сообщил, что в ЕС не договорились по потолку цен на газ

Евросоюзу вновь не удалось согласовать потолок цен на российский газ, против этого механизма, как и в случае с потолком цен на нефть, выступила Венгрия. Обсуждение переведено в двусторонний формат

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На внеочередном совещании министров энергетики ЕС в Брюсселе европейским чиновникам вновь не удалось достичь договоренности о потолке цен на российский газ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

«На Энергетическом совете много дебатов, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому они продолжатся в рамках двусторонних переговоров. Йозеф Сикела, министр промышленности Чехии, председатель совета, и я могу только сказать ему, что потолок цен на газ — плохая идея», — написал Сийярто.

По словам Сийярто, потолок цен на газ — это «неверный ответ» на возникший энергетический кризис в Европе. «Особенно в случае Венгрии, потому что без учета особой ситуации, вытекающей из нашего географического положения, он может легко поставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны», — подчеркнул министр.

Предыдущее заседание Энергетического совета ЕС прошло 24 ноября, однако и тогда страны не смогли прийти к общему мнению. Тогда Сийярто рассказывал, что соглашения достичь не удалось, поскольку значительная часть стран-членов, включая Венгрию, отстаивали точку зрения, что «нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка».

Возможные параметры соглашения о потолке цен на российский газ в конце ноября предложила Еврокомиссия. По ее плану, предел цен на газ будет зафиксирован на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу). Механизм будет использоваться, если фьючерсы на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58.

В начале декабря Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Венгрию, выступавшую против этой меры, от действия механизма освободили. В Будапеште нежелание участвовать в механизмах ограничения цен на российские углеводороды объясняют высокой зависимостью страны от поставок российских ресурсов. Власти России ранее заявляли, что поставки нефти и газа в страны, которые присоединятся к потолку цен, будут прекращены.