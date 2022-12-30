Кулеба заявил, что Венгрия иногда «брала Украину в заложники»

Глава МИД Кулеба: Венгрия иногда «брала Украину в заложники» в борьбе за деньги ЕС

Дмитрий Кулеба (Фото: Thomas Koehler / photothek.de / imago-images.de / Global Look Press)

Власти Венгрии иногда «брали Украину в заложники» в борьбе с Еврокомиссией за средства ЕС, выделяемые Киеву, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

По словам Кулебы, попытки Венгрии убрать из санкционных списков ЕС некоторых людей и организации вызывали огорчение. «Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», — заявил глава украинского МИДа.

Он также отметил «идеологическое совпадение в понимании законов истории» между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая не начала поставлять оружие Украине и не раз выступала за смягчение антироссийских санкций. Европейские страны не могли достичь соглашения по потолку цен на российские газ и нефть в том числе из-за возражения Венгрии (позже ограничение все же согласовали). В Будапеште объясняли свою позицию тем, что санкции могут «легко поставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны».

В начале декабря Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи Украине на сумму €18 млрд. Орбан предложил определить общую сумму, которую ЕС готов дать Украине, и «пропорционально и справедливо» распределить ее между странами. На стадии согласования девятого пакета западных ограничений против России Венгрия потребовала исключить из санкционного списка людей, «необходимых для поддержания диалога».

Венгерский премьер Орбан не раз выступал с позиций, которые критиковали в Киеве. В частности, он говорил, что без переговоров России и США «мира не будет», и призывал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины.

При этом Венгрия приняла более 1 млн украинских беженцев и регулярно оказывала Украине гуманитарную поддержку. В рамках двустороннего соглашения Венгрия в 2023 году выделит Киеву около €150 млн. Будапешт также поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.