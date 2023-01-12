В Молдавии обещали добиться мирного вывода войск России из Приднестровья

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Новым главой Cristian Dior стала дочь президента LVMH Бернара Арно Общество, 01:57
Goldman Sachs спрогнозировал Brent по $110 после отмены ограничений в КНР Политика, 01:46
Как подорожали Lada, Haval и другие модели в 2023 году: цены и таблица Авто, 01:30
Джилл Байден удалили две опухоли на операции по лечению рака кожи Политика, 01:23
В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева Политика, 01:05
В Белом доме не стали уточнять, готовы ли США поставлять Киеву танки Политика, 00:47
Перестановки в руководстве военной операции на Украине. Что важно знать Политика, 00:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В НХЛ рождается российская звезда. Станет ли Марченко новым Овечкиным Спорт, 00:30
В Госдуме не исключили повышения призывного возраста с весны Политика, 00:27
В Молдавии обещали добиться мирного вывода войск России из Приднестровья Политика, 00:22
NBC узнал об обнаружении новых секретных документов у Байдена Политика, 00:12
Эксперты назвали регионы, лидирующие по банкротствам граждан Экономика, 00:00
Bloomberg сообщил о замерзающих из-за мороза военных дронах на Украине Политика, 00:00
Эксперты Давоса предупредили о «новых и до жути знакомых» угрозах миру Политика, 00:00
Политика ,  
0 

В Молдавии обещали добиться мирного вывода войск России из Приднестровья

Глава МИД Молдавии пообещал добиваться вывода войск России из Приднестровья мирным путем

Молдавия намерена добиваться вывода российских войск из Приднестровья исключительно мирным путем, заявил глава МИД страны Николай Попеску в эфире телеканала TV8.

«Нелегальное присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — сказал он.

Миротворческий контингент России находится в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Кроме него в регионе располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося с советских времен военного имущества и снаряжения.

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что «левый берег Днестра набит российскими шпионами». Глава Службы информации и безопасности страны Александр Мустяцэ предполагал, что Россия планирует вторжение на территорию Молдавии для объединения с приднестровским регионом. Аргументов, подкрепляющих этот тезис, политик не приводил, но не исключал реализации нескольких сценариев, в том числе сухопутного наступления российских войск через территорию Украины в Молдавию.

При этом в июне 2022 года президент Молдавии Майя Санду отметила, что у Кишинева нет данных о возможной атаке со стороны России. «Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — говорила она.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, заявлял, что Молдавии следует «беспокоиться о своем собственном будущем», так как страну «втягивают в НАТО». Министр усомнился, что вступление в блок «добавило бы [Молдавии] безопасности». Любые действия против российских военных в Приднестровье будут считаться нападением на Россию, подчеркивал он.

Читайте на РБК Pro
Кому и как придется платить корпоративный налог в ОАЭ
Как продавец хоккейных карточек стал самым молодым миллиардером США
Уравниловка, круговая порука и другие элементы управления по-русски
Этот партнер вас утопит: кого можно брать в совладельцы бизнеса

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев называл «неизменным вектором» властей признание независимости государства и его вхождения в состав России. В Кремле видели сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, с чем это связано, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Молдавия Приднестровье миротворцы вывод войск
Материалы по теме
Молдавия перенаправит газ из России в Приднестровье
Политика
Лавров предупредил о последствиях при угрозе миротворцам в Приднестровье
Политика
Минобороны России сообщило об учениях со стрельбой в Приднестровье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter