В Молдавии обещали добиться мирного вывода войск России из Приднестровья

Молдавия намерена добиваться вывода российских войск из Приднестровья исключительно мирным путем, заявил глава МИД страны Николай Попеску в эфире телеканала TV8.

«Нелегальное присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — сказал он.

Миротворческий контингент России находится в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Кроме него в регионе располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося с советских времен военного имущества и снаряжения.

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что «левый берег Днестра набит российскими шпионами». Глава Службы информации и безопасности страны Александр Мустяцэ предполагал, что Россия планирует вторжение на территорию Молдавии для объединения с приднестровским регионом. Аргументов, подкрепляющих этот тезис, политик не приводил, но не исключал реализации нескольких сценариев, в том числе сухопутного наступления российских войск через территорию Украины в Молдавию.

При этом в июне 2022 года президент Молдавии Майя Санду отметила, что у Кишинева нет данных о возможной атаке со стороны России. «Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — говорила она.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, заявлял, что Молдавии следует «беспокоиться о своем собственном будущем», так как страну «втягивают в НАТО». Министр усомнился, что вступление в блок «добавило бы [Молдавии] безопасности». Любые действия против российских военных в Приднестровье будут считаться нападением на Россию, подчеркивал он.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев называл «неизменным вектором» властей признание независимости государства и его вхождения в состав России. В Кремле видели сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, с чем это связано, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.