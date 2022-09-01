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Лавров предупредил о последствиях при угрозе миротворцам в Приднестровье

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Любые действия против российских военных в Приднестровье будут считаться нападением на Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в МГИМО.

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих [в Приднестровье], будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили», — предупредил Лавров.

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Фото:Минобороны РФ

Миротворческие силы России размещены в Приднестровье с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Кроме них в регионе располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося с советских времен военного имущества и снаряжения.

В конце апреля текущего года в Приднестровье произошла серия инцидентов и атак — в частности, неизвестные обстреляли штаб-квартиру Министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе. Власти заявили, что стрелявшие прибыли с территории Украины. После случившегося в регионе ввели красный уровень террористической опасности, позже его снизили до желтого.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что этот и другие инциденты связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации обстановки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию в регионе пытается дестабилизировать Россия. В Москве расценили случившееся как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

В июле глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о планах республики войти в состав России. В Кремле сказали, что видели сообщения об этом в СМИ, но «не знают, с какими процессами это связано».

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