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Кремль ответил на сообщения о планах Приднестровья по присоединению

Дмитрий Песков: Кремль не знает, с чем связаны заявления Приднестровья о присоединении
Кремль видел заявления МИД Приднестровья о планах вступить в состав России. Глава приднестровского ведомства ранее заявил, что власти республики будут действовать «прагматично и честно» и не будут принимать решений в ущерб народу

В Кремле видели сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, с чем это связано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать», — сказал Песков.

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О таких планах ранее заявил глава МИДа непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью агентству. По его словам, «вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным», что отражено в итогах референдума от сентября 2006 года. Тогда за независимость республики и вхождение в состав России высказались 97% участников. Власти республики будут действовать «прагматично и честно» и не будут принимать решений в ущерб народу, заверил он. 

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Глава Приднестровья Денис Красносельский в мае говорил, что республика должна быть признана мирным путем, за столом переговоров.

В конце апреля в Приднестровье было атаковано несколько объектов, в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики, там ввели красный уровень террористической опасности. Позднее его снизили до желтого, он действует до сих пор.

Глава офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Молдавия может попросить Украину помочь «взять под контроль Приднестровье», ВСУ окажет помощь. В правительстве Молдавии тогда отметили, что урегулирование приднестровского вопроса возможно только путем переговорного процесса.

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