В МИД Приднестровья заявили о планах республики войти в состав России

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил «РИА Новости», что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

По словам Игнатьева, «вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным», что отражено в итогах референдума от сентября 2006 года: тогда, по данным приднестровской ЦИК, за независимость республики и вхождение в состав России высказались 97% участников.

Игнатьев добавил, что власти Приднестровья будут действовать «прагматично и честно» и не станут принимать решений «в ущерб полумиллионному народу страны».

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