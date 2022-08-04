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Минобороны России сообщило об учениях со стрельбой в Приднестровье

Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе республики Молдавия (ОГРВ ПРРМ) провела занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ во время занятия военнослужащие отделения огневой поддержки выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости

По замыслу занятия, группа маневра должна была за счет огневой поддержки закрепится на указанном рубеже.

Миротворческие силы России размещены в Приднестровье с момента окончания активной фазы конфликта в регионе в 1992 году. Кроме них в регионе располагается оперативная группа российских войск, которая занимается охраной оставшегося там с советских времен военного имущества и снаряжения.

В конце апреля в Приднестровье было атаковано несколько объектов, в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики, там ввели красный уровень террористической опасности. Позднее его снизили до желтого, он действует до сих пор.

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Западный военный округ Минобороны учения Молдавия Приднестровье
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