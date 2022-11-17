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В Молдавии заявили о большом числе «российских шпионов»

В Молдавии предложат расширить полномочия спецслужб для поиска «российских шпионов»
Молдавия «набита» шпионами из России по обе стороны Днестра, считает спикер парламента республики Гросу. Он анонсировал внесение в парламенте закона, который расширит полномочия спецслужб. Гросу возглавляет партию власти в стране
Игорь Гросу
Игорь Гросу (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Депутаты вскоре внесут в парламент Молдавии новую редакцию закона о Службе информации и безопасности (СИБ), в рамках которого спецслужба получит дополнительные инструменты для борьбы с российской «агентурой». Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире Jurnal TV.

«Мы предложим поправки в законодательство, которые будут касаться предательства родины, действия в интересах других стран во вред Молдавии», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Гросу отметил, что Молдавия «набита российскими шпионами», причем «и здесь, и на левом берегу Днестра», вероятно, имея в виду Приднестровье.

Спикер молдавского парламента возглавляет президентскую «Партию действия и солидарности», ее основателем является нынешний лидер страны Майя Санду. Партия занимает большинство мест в парламенте — 63 из 101.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Молдавия шпионаж Приднестровье
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