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В Молдавии заявили о сценарии подготовки России к «наступлению»

Глава СБ Молдавии заявил о сценарии подготовки Россией «наступления» на республику
Одним из сценариев Совета информации и безопасности Молдавии предусматривает наступление России через территорию Украины для создания сухопутного коридора в Приднестровье
Александр Мустяцэ
Александр Мустяцэ (Фото: sis.md)

Россия планирует вторжение на территорию Молдавии для объединения с приднестровским регионом, заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью TVR Moldova, не приведя при этом никаких доказательств.

По его словам, рассматривается несколько сценариев, в том числе сухопутное наступление российских войск через территорию Украины в Молдавию.

«Вопрос не в том, будет ли Россия совершать новое наступление на территорию республики, а в том, когда это произойдет: в начале года, январе, феврале или позже, в марте, апреле. Но из информации, которой мы владеем, Россия намерена двигаться дальше», — сказал Мустяцэ.

Он оценил риск как «реальный и очень высокий».

Служба информации и безопасности Молдавии позднее пояснила, что Мустяцэ говорил об анализе нескольких возможных сценариев, один из которых предусматривает наступление России через территорию Украины.

«Отметим, что директор СБ отметил, что цель России создать наземный коридор до приднестровского региона является актуальной и новое наступление России на это направление может произойти в 2023 году. Также его реализация зависит от развития военных действий на Украине», — подчеркнули в ведомстве.

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РБК направил запрос в департамент информационной политики МИД России.

В июне президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не располагает информацией о возможной атаке со стороны России. «Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сказала она.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос, следует ли Молдавии опасаться российской спецоперации на Украине, говорил, что видит попытки втянуть страну в НАТО.

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их втягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», — заявлял глава МИД России.

Спустя месяц глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что «вектор Приднестровья неизменный» — добиться признания независимости и вхождения в состав России. В Кремле видели сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, с чем это связано, сказал тогда Песков.

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