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В Самаре простились с погибшим при ударе по Макеевке подполковником

Губернатор Самарской области рассказал о похоронах погибшего в Макеевке подполковника

Фото:azarovlife / VK Фото:azarovlife / VK Фото:azarovlife / VK Фото:azarovlife / VK

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о прошедших в регионе похоронах двоих погибших в Макеевке военных в результате удара в новогоднюю ночь. Он написал об этом в своем сообществе во «ВКонтакте».

«Сегодня простились с героями: подполковником Алексеем Бачуриным в Самаре и рядовым Юрием Симоновым в селе Приволжье», — рассказал Азаров. Он добавил, что семьи погибших «один на один с бедой» не оставят и окажут всю необходимую помощь. 

1 января в 00:01 мск украинские военные нанесли удар по пункту временной дислокации в Макеевке. Из-за взрыва боевых частей снарядов РСЗО HIMARS перекрытия здания, где располагались военные, обрушились. 4 января количество погибших достигло 89 человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что среди погибших заместитель командира полка подполковник Алексей Бачурин. По данным Минобороны, российские военные уничтожили пусковую установку ответным огнем.

В ведомстве основной причиной произошедшего назвали «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило военнослужащим Украины обнаружить местонахождение военных и нанести удар по нему, считают в Минобороны. Вечером 2 января Азаров рассказал, что в месте дислокации находились мобилизованные из его региона. В Самаре и других городах области прошли траурные мероприятия в память о погибших.

8 января Минобороны объявило о проведении «операции возмездия» за нанесенный удар по месту временной дислокации в Макеевке. Российские войска в ответ атаковали два общежития, где, по данным ведомства, в сумме находились 1300 украинских военнослужащих. В Минобороны заявили, что в результате операции погибли более 600 военных. 

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Теги
Макеевка Дмитрий Азаров Самарская область военные смерть Военная операция на Украине похороны
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