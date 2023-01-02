Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных при ударе в Макеевке

Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных при ударе в Макеевке

В результате удара из HIMARS в районе Макеевки погибли 63 российских военных. Всего район их дислокации атаковали шесть ракет, две удалось сбить, сообщили в Минобороны

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ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами по месту временной дислокации российских военных в Макеевке, в результате погибли 63 российских военных, сообщило Министерство обороны России.

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — говорится в сводке министерства.

«Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавили в Минобороны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ДНР рассказал, что местонахождение военных вычислили из-за активного использования ими сотовых телефонов.

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — сказал собеседник.

1 января Минобороны сообщило о перехвате семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики.

Системы РСЗО HIMARS Украине начали поставлять летом 2022 года. Однако в номенклатуру ракет для них Белый дом включил только снаряды ближнего радиуса действия.

За сутки до удара по Макеевке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Киев получит американские ракеты ATACMS дальностью до 300 км, танки и современные дроны. Он уточнил, что решение об этих поставках будет зависеть от ситуации на поле боя.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. ATACMS в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом вновь поднял вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности ATACMS. «Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, но США не сдвинулись с места в своем отказе отправить его», — рассказал источник газеты.

В день объявления частичной мобилизации в России, 21 сентября, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции погибли 5937 российских военнослужащих. Украинские потери он оценил в 61 207 человек погибшими и 49 368 человек ранеными.