Минобороны сообщило об уничтожении ударившей по Макеевке установки HIMARS

Минобороны: уничтожена установка HIMARS, после удара которой погибли военные в Макеевке

Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой велся огонь по Макеевке, где в новогоднюю ночь погибли российские военные, была уничтожена ответным огнем, сообщает Минобороны.

Ведомство сообщило, что после разбора завалов число погибших при ударе выросло с 63 до 89 человек. Среди них — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Минобороны также заявило об увеличении потерь украинской армии в результате ударов российских сил по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка. Так, днем 3 января ведомство оценило общее число погибших при ударе украинцев в 120 человек; теперь, по его данным, потери украинской стороны составили более 200 украинских и иностранных военных.

По данным Минобороны, уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS и восемь военных автомобилей (ранее сообщалось о двух уничтоженных установках и шести машинах).

Российские военные погибли в новогоднюю ночь при попадании нескольких ракет РСЗО HIMARS в одно из расположений в Макеевке.

Вечером 2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе в районе Макеевки погибли мобилизованные из его региона, есть раненые. В Самаре и других городах области прошли траурные митинги в память о погибших военных. Во вторник Азаров приехал в Москву, где встретился с руководством Минобороны.