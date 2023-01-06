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На лечение в Самарскую область отправили 45 раненных в Макеевке

Губернатор Самарской области Азаров сообщил о прибытии группы из 45 раненных в Макеевке
Последствия обстрела в Макеевке
Последствия обстрела в Макеевке (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Группа из 45 российских военных, получивших ранения в Макеевке (ДНР), прибыли на лечение и реабилитацию в Самарскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, передает Sova.info.

«Первые 45 наших бойцов, которые находились в госпитале в Ростове-на-Дону, прибыли на Самарскую землю. Удалось договориться с Министерством обороны, чтобы они были направлены именно в наш самарский госпиталь. <...> Работаем над тем, чтобы и следующая доставка наших бойцов, которые сейчас в ростовском госпитале, не откладывалась надолго», — сказал Азаров.

Он добавил, что раненых также будут лечить в ведущих специализированных клиниках страны, восемь человек уже отправили в Санкт-Петербург, в ближайшие дни еще нескольких направят в Москву.

Всего в Самарскую область должны быть отправлены на лечение около 60–70 военных, говорил ранее глава региона.

В новогоднюю ночь украинские военные нанесли удар из системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей близ Макеевки. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, еще четыре — с осколочно-фугасной боевой частью — попали в здание, в котором находились российские военнослужащие, сообщало Минобороны.

По данным Минобороны, погибли 89 российских военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. Губернатор Азаров сообщал, что среди погибших были самарские мобилизованные.

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