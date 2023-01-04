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Минобороны сообщило об увеличении числа погибших военных в Макеевке до 89

Минобороны: при ударе ВСУ по Макеевке из HIMARS погибли 89 военных
При ударе погиб замкомандира полка Бачурин, ответным огнем российские военные уничтожили украинскую установку РСЗО. Минобороны назвало причиной произошедшего массовое использование мобильных телефонов и пообещало наказать виновных
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Число погибших российских военных при ударе ВСУ по месту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке выросло до 89 человек, сообщили в Минобороны. Там указали, что удар был нанесен 1 января в 00:01 мск.

«Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие», — говорится в сообщении.

Из-за детонации боевых частей снарядов HIMARS перекрытия здания обрушились, среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин, добавили в министерстве. По данным ведомства, российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ответным огнем.

В Минобороны назвали основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило украинским военным обнаружить местонахождение военных для удара. Вместе с тем, работа комиссии по расследованию обстоятельств случившегося продолжается.

«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — подчеркнули в военном ведомстве.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Макеевка ДНР Украина ВСУ РСЗО HIMARS
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