Минобороны: при ударе ВСУ по Макеевке из HIMARS погибли 89 военных

Минобороны сообщило об увеличении числа погибших военных в Макеевке до 89

При ударе погиб замкомандира полка Бачурин, ответным огнем российские военные уничтожили украинскую установку РСЗО. Минобороны назвало причиной произошедшего массовое использование мобильных телефонов и пообещало наказать виновных

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Число погибших российских военных при ударе ВСУ по месту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке выросло до 89 человек, сообщили в Минобороны. Там указали, что удар был нанесен 1 января в 00:01 мск.

«Два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие», — говорится в сообщении.

Из-за детонации боевых частей снарядов HIMARS перекрытия здания обрушились, среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин, добавили в министерстве. По данным ведомства, российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ответным огнем.

В Минобороны назвали основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило украинским военным обнаружить местонахождение военных для удара. Вместе с тем, работа комиссии по расследованию обстоятельств случившегося продолжается.

«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — подчеркнули в военном ведомстве.

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