Минобороны объявило об «операции возмездия» за удар ВСУ по Макеевке

Согласно заявлению Минобороны, в результате массированного ракетного удара погибли более 600 украинских военнослужащих

Последствия обстрела в Макеевке, 4 января 2023 г. (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Минобороны России объявило о проведении «операции возмездия» за удар, нанесенный ранее украинскими военными по месту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке. Согласно заявлению военного ведомства, ответный удар был нанесен по двум общежитиям в Краматорске, в которых, по данным разведки, размещалось более тысячи украинских военных.

«В общежитии № 28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии № 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны.

Ракетную атаку на Краматорск в ведомстве назвали ответом «на преступный удар киевского режима», который был нанесен 1 января 2023 года по зданию в Макеевке, где размещались российские военные. По данным Минобороны, в результате попадания ракет, выпущенных из комплексов HIMARS, погибли 89 военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что 60–70 военнослужащих из этого региона, получивших ранения при ударе в Макеевке, будут отправлены на лечение на родину.

Минобороны также сообщило, что после окончания режима перемирия, введенного на Рождество по поручению президента России Владимира Путина, на различных направлениях были нанесены ракетные и артиллерийские удары, в результате которых поражены огневые позиции, живая сила и склады противника. Кроме того, по данным Минобороны, истребителями ВКС России за сутки сбиты пять самолетов воздушных сил Украины — Су-24, два Су-25, Су-27 и МиГ-29, а средствами ПВО — пять беспилотников.