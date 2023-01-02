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Самарский губернатор рассказал о погибших при ударе в Макеевке земляках

Самарский губернатор Азаров рассказал о погибших при ударе в Макеевке земляках
При ракетном ударе по Макеевке погибли в том числе мобилизованные из Самарской области. Губернатор посоветовал родным обращаться за информацией в военкоматы или на линию 122

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по месту дислокации российских военных в районе Макеевки погибли мобилизованные из его области.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — приводит слова губернатора издание «Сова». Сообщение перепостил телеграм-канал областного правительства.

Азаров отметил, что через социальные сети распространяется «много неверной, зачастую фейковой информации» и посоветовал обращаться за информацией или в военкомат или в колл-центр по номеру 122.

«Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку», — сказал губернатор.

2 января 2023 года Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами по месту временной дислокации российских военных в Макеевке, в результате погибли 63 российских военных.

По данным военного ведомства, удар произвели ракетами системы залпового огня HIMARS производства США. Всего было выпущено шесть ракет, две из которых были сбита, а четыре — достигли цели.

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«Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавили в Минобороны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ДНР рассказал, что местонахождение военных вычислили из-за использования ими сотовых телефонов.

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — сказал собеседник.

Российское командование последний раз сообщало о потерях в ходе спецоперации 21 сентября 2022 года в день объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции погибли 5937 российских военнослужащих. Украинские потери он оценил в 61 207 человек погибшими и 49 368 человек ранеными.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
РСЗО HIMARS Минобороны Дмитрий Азаров Самарская область
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