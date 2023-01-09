Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом со съемок с Зеленским

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Банк «Открытие» возглавил экс-заместитель Набиуллиной Финансы, 11:18
Девелоперы запустили рекордное за 4 года число новостроек в Москве Недвижимость, 11:17
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 11:14
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России Pro, 11:11
МВД объявило в розыск Бориса Зимина Политика, 11:07
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации Политика, 10:58
Путин внес проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию Политика, 10:56
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на актера Смольянинова Политика, 10:53
Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале Общество, 10:49
Таиланд отменил требование по вакцинации для туристов Общество, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:46
Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом со съемок с Зеленским Политика, 10:45
К кому могут нагрянуть контролеры с «рейдовым» осмотром Pro, 10:43
Организаторы Australian Open разрешили играть теннисистам с COVID-19 Спорт, 10:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом со съемок с Зеленским

Филипп Киркоров в ответ на украинские санкции выложил клип со съемок с Зеленским
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Певец Филипп Киркоров отреагировал на попадание в украинский санкционный список, выложив в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) видео из клипа на песню «Просто подари». В нем есть кадры из фильма «Любовь в большом городе», где вместе с Киркоровым снимался президент Украины Владимир Зеленский.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу», — заявил Киркоров в описании к видео.

Он добавил, что «фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки», не позволяют другим людям услышать «своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения». В ответ на включение в санкционный список Украины Киркоров сказал, что ему повезло: «Запретили всего лишь мои песни».

7 января президент Украины ввел санкции против 119 человек, большинство которых являются российскими деятелями культуры. В него попал Киркоров (указом он также был лишен украинских госнаград), а также Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Василий Вакуленко (рэпер Баста) и другие артисты. Помимо них ограничения ввели против режиссера Никиты Михалкова, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Киркоров с 2008 года имел почетное звание народного артиста Украины. В марте комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады обратился к Зеленскому с просьбой лишить Киркорова и ряда других российских исполнителей этого звания. Призыв был связан с поддержкой со стороны артистов военной операции, которую Россия проводит на Украине. В связи с этим Латвия и Эстония запретили Киркорову въезд на территорию страны, летом певца также не пустили в Молдавию — он должен был дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер.

Санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех, которыми внесенные в список лица могли воспользоваться через других людей. Они будут действовать на протяжении десяти лет.

Ранее Зеленский ввел санкции против патриарха Кирилла и предпринимателей Романа Абрамовича и Елены Батуриной. В июне 2022 года украинский лидер указом внес в санкционный список президента России Владимира Путина, российских министров и вице-премьеров. Они будут действовать бессрочно.

Российские власти неоднократно заявляли, что санкции никогда не приводили к действенным результатам. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Персоны
Филипп Киркоров санкции Украина Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России
Политика
Алла Пугачева уступила Полине Гагариной в топе российских певиц — 2022
Общество
Из финского «Голоса» исключили певицу с гражданством России и Финляндии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter