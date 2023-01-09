Киркоров отреагировал на украинские санкции клипом со съемок с Зеленским

Филипп Киркоров (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Певец Филипп Киркоров отреагировал на попадание в украинский санкционный список, выложив в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) видео из клипа на песню «Просто подари». В нем есть кадры из фильма «Любовь в большом городе», где вместе с Киркоровым снимался президент Украины Владимир Зеленский.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу», — заявил Киркоров в описании к видео.

Он добавил, что «фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки», не позволяют другим людям услышать «своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения». В ответ на включение в санкционный список Украины Киркоров сказал, что ему повезло: «Запретили всего лишь мои песни».

7 января президент Украины ввел санкции против 119 человек, большинство которых являются российскими деятелями культуры. В него попал Киркоров (указом он также был лишен украинских госнаград), а также Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Василий Вакуленко (рэпер Баста) и другие артисты. Помимо них ограничения ввели против режиссера Никиты Михалкова, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Киркоров с 2008 года имел почетное звание народного артиста Украины. В марте комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады обратился к Зеленскому с просьбой лишить Киркорова и ряда других российских исполнителей этого звания. Призыв был связан с поддержкой со стороны артистов военной операции, которую Россия проводит на Украине. В связи с этим Латвия и Эстония запретили Киркорову въезд на территорию страны, летом певца также не пустили в Молдавию — он должен был дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер.

Санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех, которыми внесенные в список лица могли воспользоваться через других людей. Они будут действовать на протяжении десяти лет.

Ранее Зеленский ввел санкции против патриарха Кирилла и предпринимателей Романа Абрамовича и Елены Батуриной. В июне 2022 года украинский лидер указом внес в санкционный список президента России Владимира Путина, российских министров и вице-премьеров. Они будут действовать бессрочно.

Российские власти неоднократно заявляли, что санкции никогда не приводили к действенным результатам. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.